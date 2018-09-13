尤索夫依萨中学2021年迁至榜鹅

（早报讯）面对收生人数下降，拥有53年历史的尤索夫依萨中学将在2021年迁移至榜鹅，以满足该区对学额的需求。

教育部今早发布文告宣布这项消息时说，位于武吉巴督的尤索夫依萨中学（Yusof Ishak Secondary School）明年和后年不会招收中一新生。这所中学迁入榜鹅新校舍后，第一批学生将在2021年入学。

尤索夫依萨中学的新校舍将设在榜鹅中心（Punggol Central）和榜鹅大道（Punggol Way）的交界处。

尤索夫依萨中学的新校舍将设在榜鹅中心（Punggol Central）和榜鹅大道（Punggol Way）的新校址。（陈渊庄摄）

为减少对学生所造成的干扰，尤索夫依萨中学除了明年和后年不招收新生，它在2021年迁移至新校舍后，旧校舍仍继续运作一年，这是为了让最后一批中四生能在原来的校址完成学业。

在上述安排下，现有的尤索夫依萨中学学生当中，不会有任何人需要到新校舍就读。

另外，对于去年宣布的两所将设在榜鹅的新小学，教育部今天宣布它们将在2020年录取新生，同时也公布的校名。

设在榜鹅中心和榜鹅大道交界处的小学，将命名为勇毅中学（Valour Primary School），它将同未来的尤索夫依萨中学新校舍毗邻。

位于榜鹅Northshore Link的小学，则命名为北岸小学（Northshore Primary School）。

早报订户新闻，更多精彩等着您！