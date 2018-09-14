推动新川企业合作 “新加坡创新中心”成都揭幕

新加坡和四川计划加强创新领域合作，旨在推动新川企业合作的“新加坡创新中心”今早在成都揭幕，目标是通过双向合作模式，吸引多达200家新川企业在创新中心落户。

新加坡总理公署部长黄志明今早在第19次新川贸易与投资委员会（简称新川贸投委）会议致辞时，透露上述消息。黄志明是新川贸投委新方联合主席。

“新加坡创新中心”坐落于新川重点合作项目——新川创新科技园，目标是汇聚不同企业，促进沟通与信息交换，并也提供平台让企业示范新技术与研发成果。黄志明透露，一粟环宇、iTechblack、新加坡管理大学、新加坡南洋理工大学科创公司等孵化器企业，将率先入驻新加坡创新中心。

他指出，通过这个创新中心，新加坡希望与四川共同打造“新川创新通道”，鼓励新川企业针对中国内外的市场，进行科创开发合作，开发新商业模式。“我们期待两年内通过新川创新通道，以双向合作模式，推进150至200新川企业在新加坡创新中心落户。”

黄志明提到，中国“一带一路”倡议正稳步推进，四川作为中国西部重要省份之一，在一带一路扮演重要角色，新加坡希望与四川继续加强在基础建设，贸易与金融服务，以及四川企业走出去等领域的合作。

例如，新加坡希望与四川合作发展兴建中的成都天府国际机场，新加坡的物流公司也正助力四川发展物流与运输中心。

四川省长、新川贸投委中方顾问尹力致辞时则说，新加坡是四川南向开放的主要目的地，也是四川拓展南向市场的重要纽带，具有广泛的合作基础和空间，盼共同将互利合作提升到新高度。



（《联合早报》记者林展霆成都报道）

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