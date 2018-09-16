新滨河民众俱乐部料后年建成开放

榜鹅东居民到后年将能在新建的滨河民众俱乐部使用新设施，其中包括迎合年轻家庭需求的儿童托管中心。新民众俱乐部的面积将比现有的设施大上约七倍。

副总理兼国家安全统筹部长张志贤，以及榜鹅东区议员张有福今早为这座以环保建筑为主题的新滨河民众俱乐部（Rivervale Community Club）主持动土仪式。张志贤也是白沙-榜鹅集选区议员。

滨河民众俱乐部目前设在组屋底层，预计于2020年中旬竣工的新民众俱乐部将设于鲤河大厦（Rivervale Plaza）旁，其面积比现有设施大上约七倍，五个楼层的其中一层将设为儿童托管中心。

新民众俱乐部也会有烹饪室、多用途礼堂、以及舞蹈室等设施，鼓励家庭与邻居一同学习与互动。

接下来几个月，榜鹅东区基层将向居民了解，他们希望新民众俱乐部所能提供的节目与活动。

另外，新滨河民众俱乐部也以环保建筑设计为主题，例如建筑将有木制外墙，也设有天台花园，并会是本地首个采用层压胶合实木（Mass Engineered Timber）建筑科技建造的民众俱乐部。

张有福说：“榜鹅东由许多年轻家庭，以及三代同堂的家庭组成。新滨河民众俱乐部在设计上会尽量满足这些家庭的需求，也会为附近的‘钢铁水泥’环境注入‘绿色气息’。”

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