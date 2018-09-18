新加坡博彩推出电子投注应用

要买多多和万字票的公众，今后可使用新加坡博彩公司推出的新应用填写心仪的号码，然后到投注站排队扫描“电子投注单”的QR码，支付投注款额即可完成投注，无需再以纸笔填写投注单。

新加坡博彩公司的“eBetslip”手机应用今午（18日）正式启用，提供另一种填写投注单的方式，减少纸质投注单的使用。

目前，新加坡博彩公司线上账户的注册用户已可在网上为万字票和多多投注。

有别于上述账户，“eBetslip”的用户无需在“电子投注单”上填写个人资料，同一张“电子投注单”也可同时为万字票和多多投注。

用户填好号码后，应用就会为个别投注单编写QR码。用户之后仍需要到投注站的投注柜台排队，扫描QR码支付投注款额。付清投注款后，用户仍会获得实体投注票。

除了填写投注单，用户也可在应用内设定每周或每月投注顶限。当赌博花费达到顶限的75%和100%时，应用就会发出通知提醒用户。

即日起，25家投注站的投注柜台率先展开扫描QR码支付投注款的服务。据了解，新加坡博彩公司之后料将会把服务扩大至全岛投注站。

公众可到新加坡博彩公司网站或透过“eBetslip”应用查询哪些投注站率先提供上述QR码付款方式。

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