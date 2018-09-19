SMRT地铁今早故障 公司发文道歉

金文泰地铁站今早发生转向轨设置故障，导致文礼站和女皇镇站之间的列车服务达延误40分钟，甚至一度停驶30分钟，SMRT耗时约六小时修复，并发文向民众道歉。

SMRT今早7时探测到地铁故障后，金文泰站和裕廊东站之间中断服务30分钟，让工作人员进入轨道检查出现故障的位置。

金文泰地铁站今早发生转向轨设置故障，导致文礼站和女皇镇站之间的列车服务达延误40分钟，甚至一度停驶30分钟，SMRT耗时约六小时修复。（SMRT提供）

出现故障的转向轨设置主要控制铁路交叉口的列车运行，工作人员评估后让列车于7时40分恢复运行，但速度较缓慢。

“我们计划在早上高峰期继续提供列车服务，并在高峰期后进行修复，这将有助于来往裕廊至市区的通勤者能使用列车服务。”

SMRT指，事发时部署了许多工作人员协助疏通高峰时段的人潮，向通勤者告知预计40分钟等候时间。为了缓解交通堵塞，公司派出四列从裕廊东往市区的列车，以及两列从金文泰往市区的列车。

公司也在在受影响车站间启动免费公共巴士服务和接驳巴士服务。

公司在早上高峰之后，工程师团队在列车提供服务时，走到轨道六次进行修复。员工修复期间，裕廊东和金文泰的列车也暂时停止服务长达五分钟。员工于下午1时20分，修复故障的转向轨设置，列车服务因而恢复正常。

SMRT也对受影响的民众，表达歉意。

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