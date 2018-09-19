赞扬我国反被批 亚新: “小心眼”的人太多

称赞我国是“近乎完美的国家”，著名旅游博客亚新遭网络文章批评。亚新今天在面簿贴文反驳相关文章，并指新加坡存在太多“眼界不够宽”的人。

现年26岁，来自以色列的亚新前天（9月17日）在面簿专页Nas Daily上传题为“近乎完美的国家”（The Almost Perfect Country）的视频。亚新在这长达四分多钟的视频中，介绍我国如何解决种族、交通、环境污染和饮用水等方面的挑战。李显龙总理也客串演出，指我国是在短短53年里克服这些挑战，往后也会在建国方面继续努力。

亚新虽然在视频中也提到新加坡仍面对不平等、物价高以及难以退休等问题，并非只一面倒讲述新加坡的优点，但他的看法依然引来一些网民批评。一则在The Alternative View面簿专页分享的文章就叫亚新“体会”本地的“六大棘手问题”，包括公积金及国民服役等。文章还叫他干脆入籍我国，从本地“多数人”的视角体验新加坡。

身为阿拉伯回教徒的亚新针对该言论，发表了看法。他“邀请”撰文者体会在中东，尤其是身为阿拉伯回教徒在以色列生活的日子。

他说：“试试看在火箭炮就落在附近村子的夜晚入睡，而你因为响起的警报而无法入眠。试试看每隔几年就与邻国作战的生活。”

亚新针对该批评言论说，他乐意带其作者走出“泡沫”，到其他地方“大开眼界”。亚新发表的言论在短短三小时内吸引了超过1800个点赞，批评他的文章则在面簿被分享了800多次。

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