新中签署多个合作文件

新中两国将携手向中国其他城市推广中新天津生态城发展经验，并在未来扩大到“一带一路”区域，进一步实现生态城作为一个能施行、能复制以及能推广的可持续发展模式的愿景。

内政部兼国家发展部高级政务次长孙雪玲和中国住房和城乡建设部副部长黄艳今天中午签署《新中共同推进中新天津生态城发展经验推广复制合作备忘录》，两国高级政府官员将组成联合工作组监督合作备忘录的实施。

两地将通过联合设立中新生态城可持续发展研究体制机制，将生态城建设为城市解决方案、理论研究以及实践创新的全球领先枢纽；成立全球复制平台，推广以及复制生态城的发展经验；以及共同推广和支持可持续城市化的合作以及知识共享，提高生态城的形象并扩大其影响力。

这是新中两国今天中午签署的七个文件之一，签署仪式在副总理兼国家安全统筹部长张志贤和中共政治局常委、中国国务院副总理韩正的见证下举行。

双方今午签署的文件，还包括《新加坡苏州通过新加坡政府官员赴苏州深化交流培训谅解备忘录》《新加坡重庆领导干部培训合作谅解备忘录》《新加坡国家艺术理事会与中国国家艺术基金谅解备忘录》《新加坡重庆共建新加坡国立大学（重庆）研究院战略框架协议》《新加坡苏州深化在科技创新创业与商业化领域合作谅解备忘录》以及《新加坡广州中新国际知识产权创新合作项目合作备忘录》。

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