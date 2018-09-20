新加坡报业控股回应网络假信息特委会报告

新加坡报业控股对研究网络假信息问题的国会特选委员会提呈的报告作出回应。

英文、马来文与淡米尔文媒体集团总编辑兼《海峡时报》总编辑华仁·费南德斯（Warren Fernandez）在回复媒体询问时说，新加坡报业控股认为可信度高、受读者信任的优质新闻报道（good journalism），是对付假新闻的关键。

他说：“我们为特委会接受我们的提议感到欣慰，我们愿与其他媒体业者合作，为对付假新闻做出贡献。”

华文媒体集团新闻中心总编辑韩咏梅则说：“在假信息泛滥的时代，严肃认真的新闻工作更应该具备辨伪的能力，然而辨伪需要不同领域的知识和资源。设立信息查证联盟可以集合各方正面力量，提高大众对假信息的警觉，抑制对社会和国家安全造成危害的虚假信息。 我们各个华文媒体平台深入民间，我们会在内容上加强辨伪意识，在公众教育方面尽一份力。”

特委会今天（9月20日）下午发表了总结报告，建议多管齐下应对蓄意散播网络假信息的问题，并就五大目标提出22项建议，其中包括立法和成立事实核查联盟。

特委会共收到170陈情书，并邀请65人和组织出席今年3月份的公开陈述会。华仁·费南德斯、《联合早报》兼《联合晚报》总编辑吴新迪以及《每日新闻》总编辑萨阿特·阿都拉曼，代表新加坡报业控股供证。

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