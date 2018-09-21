专业代理人和专业被授权人计划推介

首批24名专业人士通过培训，可注册为专业代理人，允许法庭委任他们代失智者处理生活的财务与医疗安排等事宜。专业代理人须每两年更新注册资格，而为确保他所负责的个案获得持续性的照料，专业代理人也须选择另一名代理人，在他无法执行职务时继续他的工作。

无亲无故的个人在心智健康时若要制定持久授权书（简称LPA），却找不到适合的被授权人，能从注册专业代理人（Professional Deputies）名单中做出选择，付费委任这个人选来当他的专业被授权人（Professional Donees）。一旦失去心智能力，专业被授权人可根据持久授权书的权限代为处理生活事宜。

随着首批来自法律、会计、社会服务工作等领域的专业人士完成培训，专业代理人与专业被授权人计划今天正式推出，公众可到公共监护人办公室网站查询已注册的专业代理人名单。

面对人口老龄化、单身或膝下无子年长者可能增加的趋势，我国在2016年通过心智能力（修正）法案，允许个人在有心智能力时，付费委任专业被授权人，或在失去心智能力时，由法庭委任收费的专业代理人代为处理生活事务。

两者的不同在于专业代理人是被法庭委任的，为失智者做的每项决定和相关收费，须详列清单，再由法庭裁定收费是否合理。而专业被授权人是个人在他心智健康时委任的，收费安排由双方商议。

针对专业被授权人的收费是否有一套指导原则或参考指标，社会及家庭部指出，授权人的资产、所需的服务与安排因人而异、费用因此会有所不同，应交由个人和专业被授权人决定。

为保障授权人的利益，专业代理人和专业被授权人都得向公共监护人办公室提呈报告，记录为授权人做的安排，这可包括房产买卖、资金管理、医疗安排。报告一般一年提呈一次，但次数可依情况而更频密。若接获滥权的投诉，公共监护人办公室会展开调查。

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