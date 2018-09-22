集各医疗服务的银发关怀站开幕

位于淡滨尼天地的银发关怀站（Our SilverCare Hub） 今天正式开幕，集樟宜综合医院管理的东部社区保健中心、淡滨尼全科医疗诊所以及圣安德烈乐龄服务这家日间乐龄活动中心为同一栋建筑内，方便年长居民在社区获得完善的医疗与社会服务。

这也将是一个需社区伙伴协作的医疗与服务模式。例如，乐龄支援网络或基层组织认识需要帮助的年长者，可转介他到淡滨尼全科医疗诊所做乐龄健康评估，再根据他的需要提供所需的服务。

也是淡滨尼集选区议员的财政部长王瑞杰在开幕仪式上指出，除了医疗，政府也要投入资源在保健方面，照顾年长者的身心健康。现有的乐龄支援网络与关爱乐龄大使，加上新的银发关怀站，各设施与计划将照顾区内的年长居民。银发关怀站也展现公共与私人领域的协作，支持年长者原地养老。

关怀站的各设施去年8月起陆续投入运作。三楼的全科医疗诊所提供慢性疾病咨询与跟进检查、化验检测、疫苗注射等。位于同一层的东部社区保健中心可提供糖尿病相关的检测、物理治疗与辅导等。

位于四楼的圣安德烈乐龄服务投入运作一年来，为233名年长者服务，约四成是失智症患者。乐龄服务中心也能善用淡滨尼天地的广泛设施，让年长者到生态社区花园进行园艺，或者到图书馆阅读等。

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