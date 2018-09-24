化工公司氯气泄漏 被人力部罚款20万元

（早报讯）本地一家化工企业两年前疏于维修检查造成氯气泄漏，导致七人吸入气体送院治疗，今天被人力部罚款20万元。

遭处分的化学工业（远东）有限公司是本地唯一的氯气（chlorine）产品生产商。2016年9月4日，该公司坐落在大士惹兰沙木仑的货仓内发生液态氯泄露问题，监测系统发现异样后立即启动警报，两名员工尝试停止泄露但没有成功，最终得向民防部队寻求援助。

两名消防人员和货仓附近的五名公众因吸入氯气，出现呼吸困难和双眼受刺激等症状，立即被送往黄廷方综合医院接受治疗。所幸他们伤势不重，当天出院。

人力部调查显示，该公司没有定期维修检查设备，因此没有发现用于释放氯筒压力的易熔塞 (fusible plug)装置已严重腐蚀。“公司每次填满氯筒前，在外部设备检查中没有检查易熔塞的情况，如果有检查，就能及时发现易熔塞的腐蚀情况。”

此外，化学工业（远东）也被指应急计划考虑不够周全，导致员工无法有效应对当时的液态氯泄露问题。人力部说，该公司当时虽然有针对氯泄露问题指定一套应急措施，但预设的情况是氯气缓缓渗出的情况，而非液态氯在高压下快速泄露，结果影响了抢救行动。

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