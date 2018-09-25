我国虽未遭恐袭 但各族间已存不信任感

调查显示，我国虽未遭遇恐袭，但各种族间存在显著的不信任，尤其是社会经济地位较低、年满50岁的华人，对于其他少数种族的不信任度更高。这意味着，他们较易受假信息所左右，可能成为极端组织煽动的对象，利用该群体在恐袭事件前后打击社会凝聚力。

李光耀公共政策学院政策研究所（IPS）昨天发表一份研究报告，分析由新传媒亚洲新闻台所资助的、一项有关恐怖主义与种族宗教课题的问卷调查。

这项调查于去年4月21日至5月24日进行，共有2031名年满21岁的新加坡公民参与，其中1016人是华族、504人是马来族、其余511人则是印族或其他种族。

IPS研究人员发现，尽管新加坡未曾遭遇恐袭，但各种族间存在显著的不信任，尤其是在这个以华人居多的社会中，华族群体对于其他少数种族的不信任度较高。

例如，受访者被问及，若在商场内遗失钱包，认为某族群归还钱包的概率有多高。研究人员假定，如果受访者认为某族群少于一半的人会归还钱包，则显示他们不太信任该族群。

结果显示，在所有受访者中，分别有53.1％和57.2％的人认为，少于一半的马来人或印度人会归还钱包。相比之下，只有45%的人对华人有类似负面观感。

华族受访者对于马来族或印族的不信任度更高，分别有57.2％和61.5％的人认为，少于一半的马来人或印度人会归还钱包。反观，只有46.1％对华人有类似负面观感。

此外，社会经济地位较低的华族受访者，更表现出对其他少数种族的高度不信任。

例如，居住在一房或两房式组屋的华族受访者中，87％认为少于一半的印度人会归还钱包。相比之下，居住在私宅的华族受访者中，只有53.6％对印族有类似负面观感。

同样的，教育程度不超过小六离校会考的华族受访者中，78％认为少于一半的印度人会归还钱包。反观，拥有大学文凭的华族受访者中，只有49.2％对印族有类似负面观感。

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