新加坡—南美共同市场自贸协定谈判下周举行

（早报讯）新加坡—南美共同市场自由贸易协定的首轮谈判将于下周三至周五，在乌拉圭首都蒙得维的亚举行。

外交部昨天发表文告说，正在美国纽约出席第73届联合国大会的外交部长维文医生，在场外会见了南美共同市场（Mercosur）会员国的对等官员。

其中包括，阿根廷外交和宗教事务部长福列、巴西外长费雷拉、乌拉圭外长诺沃亚和巴拉圭经贸部的高级官员。

各方对即将举行的新加坡—南美共同市场自贸协定首轮谈判表示欢迎，并重申了对自由贸易和多边主义的承诺。

维文也分别会见了古巴总统迪亚斯－卡内尔，和厄瓜多尔外交和移民事务部长瓦伦西亚，讨论如何加强经济合作。

他也同卡塔尔副总理兼外长穆罕默德进行会晤，两人就区域和国际发展交换了意见。

出访期间，维文出席了由英国外长亨特和法国欧洲与外交事务部长勒德里昂共同主持的工作午餐。

包括缅甸和孟加拉在内的各国代表，在午餐上讨论了若开邦局势，维文也概述了亚细安如何协助缅甸应对这场危机。

他强调，唯有当所有利益相关者都致力于解决该课题，才能找到化解这一复杂课题的长远方案。

除此之外，维文也出席了一系列会议，包括纳尔逊·曼德拉和平峰会，以及关于应对世界毒品问题的联合国高级别活动。

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