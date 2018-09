(早报讯)国际海事组织荣誉秘书长关水康司为我国海事业做出卓越贡献,获颁国庆奖章。

他是今年“公共服务星章—新加坡卓越之友奖”(The Public Service Star,Distinguished Friends of Singapore)的其中一位得主。

基础建设统筹部长兼交通部长许文远在滨华大酒店为关水康司颁发奖章。

今年66岁的关水康司,从1977年起从事海事相关行业超过40年,可说是将毕生精力投注于发展区域及国际海事事业。他担任了国际海事组织秘书长四年,直至2015年才卸下这个职务,

他在国际海事组织任职期间,积极推动聚焦马六甲和新加坡海峡航行安全及环境保护的合作论坛(Cooperative Mechanism on the Safety of Navigation and Environmental Protection in the Straits of Malacca and Singapore,简称SOMS)。

许文远致辞时指出,这个合作论坛促使这条全世界最重要的水路之一,即马六甲和新加坡海峡的航行更加安全及干净。

早报订户新闻,更多精彩等着您!