王瑞杰：企业加速数码化 享科技经济利益

数码技术和资讯通信科技预计会在接下来10年内加速发展，财政部长王瑞杰呼吁还未搭上数码经济快车的企业奋起直追，以享有数码经济带来的利益。

他今早在综合项目福南盖顶仪式上演讲时指出，数码经济能为采用数码科技的企业带来本地和区域的巨大发展机会。

许多不同领域的企业已开始通过云计算、大数据、人工智能等科技，进行业务转型并开创新收入来源。

“数码化降低了各种门槛和跨境经营成本，还能进行快速的数码商品和服务交易。正因为如此，数码经济没有明确的国界之分，本地企业正面对全球竞争的正面冲击。”

他说，零售业者必须转型并适应新常态，而作为新加坡首座全渠道零售商场的福南，就是一个例子。

这个综合项目的零售和办公空间原定于明年第三季开始营业，但预计能提前在第二季开门迎客。目前零售和办公空间的租用率分别为70%和60%。另外，福南的服务公寓lyf也会提前在明年第四季营业，之前的预测是在2020年。

凯德集团主席黄记祖在致辞时说，福南的雅诗阁lyf品牌服务公寓将能吸引千禧世代以及希望体验本地生活的外国人士。

凯德总裁兼首席执行官李志勤说：“福南的地点和顾客群让这座商场进行‘线上和线下’测试的原因，是未来消费者购物、运动、工作、联系感情、生活和玩乐的地方。”

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