调查：近三成年轻国人考虑移民

（早报讯）新加坡政策研究所调查显示，每三名年轻国人当中就有将近一人考虑在未来五年里移民至其他国家，约两成的受访者也坦承常常思考移居他国的可能性。

不过研究所也指出，这项在2016年6月至11月间进行的年轻国人移民意愿调查，与2010年首次展开这类调查时所取得的结果相似，考虑移民的国人比率大致相同。

值得注意的是，国人对新加坡的自豪感在这期间显著增加，宁可保留新加坡国籍的受访者从57.2％增加至79.1％，认为新加坡整体而言比多数国家好的比率也从52.2％提高到77％。调查指出，国家自豪感、对生活质量感到满意，以及相信有能力提升生活素质，都是鼓励国人留守新加坡的主要因素。

这项调查由政策研究所副所长许林珠博士以及两名研究员孙佳慧和梁振雄共同展开，在2016年五个月内对2013名年龄介于19岁到30岁的年轻人进行面对面的英语调查，了解他们的去留意愿与考量。

研究员也根据调查结果，将属性相似的受访者分类为四个原型：

●“脱节者”（disconnected）有很高的移民意愿但没有能力这么做，国家自豪感偏低，对新加坡未来经济发展也不乐观，占总人数的11.6％；

●“脱节留守者”（disconnected stayers）情况与脱节者相似，但移民意愿不高，占受访者的31.6％；

●“积极留守者”（flourishing stayers）移民的意愿与能力都偏低，他们非常爱国，对经济前景乐观，也有紧密的家庭关系，占总数的29.1％；

●“探险者”（explorers）有相当高的移民意愿与能力，但他们同时也为身为新加坡人而感到自豪，对我国经济前景也相当乐观，占总数的27.7％。

研究员指出，2010年调查显示，倾向移民的群体比较富裕、教育程度较高，相比之下，2016年调查结果则没有明显的社会经济阶级之分。此外，在比对不同群体情况后，他们也发现讲英语者和非华族国人的移民倾向，男性移民的倾向也高于女性。

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