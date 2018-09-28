六家业者获颁共享脚踏车营业执照

（早报讯）向陆路交通管理局申请共享脚踏车营业执照的七家业者中，有六家获颁执照。它们现阶段获准经营的脚踏车数量共计为5万5500辆，估计是目前在公共场所共享脚踏车数量的约一半。其中，相信在本地经营最多共享脚踏车的ofo须削减约七成的车队。

陆交局今天发文告宣布，获颁“无车桩”共享脚踏车营业执照的有ofo、摩拜（Mobike）和SG Bike三家现有业者；随行单车（Anywheel）、GrabCycle和新进场的QiQi Zhixiang则获颁“监管沙盒”（regulatory sandbox）执照。

“监管沙盒”执照是让新进场或在本地经营不久的业者先试验经营较小数量的脚踏车，以证实它们能负责任地管理车队。

早前曾宣布退出本地市场但又申请执照的Gbikes，因申请计划书不达标而未获颁执照。

陆交局在检讨后也为每家业者设定了车队数量上限，申请经营8万辆脚踏车的ofo获准经营2万5000辆，该公司早前曾透露已在本地全岛各地投放了约7万5000辆脚踏车。

摩拜也获准经营2万5000辆脚踏车，SG Bike则获准3000辆；随行单车和GrabCycle各获准1000辆；QiQi Zhixiang则是500辆。

陆交局说，由于本地共享脚踏车的使用率偏低，因此业者在获颁执照后须根据限制“调整”（right-size）车队数量。业者可在每年的1月和7月申请扩大车队。

在支付执照费后，陆交局将于下个月底正式向业者颁发执照。

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