（早报讯）为协助纪律审裁庭在处理医生投诉案例时，能更具灵活与公正性，新加坡医药理事会将委任裁决委员会（Sentencing Guidelines Committee），由他们制定一套处罚标准供相关人员参考。

有了一套处罚标准，医生如果犯错被病患投诉，他受到怎样的处分，才能合理反映这一失误的严重性，就会比较有统一的参照标准。

同时，医理会计划取消吊销行医执照至少三个月的最低期限，以确保审裁庭能根据不同投诉案例，酌情给予最适当的裁决。

卫生部将修订医药注册法令（Medical Registration Act），以改善针对医生投诉案例的透明度、合理及及时性。相关的公共咨询活动即日展开，公众可到卫生部网站www.moh.gov.sg或民情联系组平台www.reach.gov.sg查询详情。

公共咨询活动将于下个月26日截止。卫生部预计会在明年把相关法案提呈国会。

一般上，医理会接获公众投诉后，会成立投诉委员会（Complaint Committee）就投诉进行调查。调查结束后，轻者会接获委员会警告，严重的则交由纪律审裁庭（Disciplinary Tribunal）展开进一步研讯。一旦罪成，涉案医生会依严重程度遭罚款或吊销执照。

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