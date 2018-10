(视频取自面簿)

26岁男子因涉及在教堂非礼女生后,跳进附近的梧槽沟渠(Rochor Canal)想游泳逃走,但他过后被一名跳进沟渠的警员逮个正着。

这起事故发生在昨天下午1时27分,地点在靠近露德圣母堂(Church of Our Lady of Lourdes)附近的梧槽沟渠。

据《联合晚报》获悉,一名教堂人员拨电报警求助,指一名女教友被人非礼。被指非礼的26岁的男子在事情败露后,马上逃出教堂,跟着跑到附近的梧槽沟渠跳水潜逃。

后来一名警员赶抵后也跳进沟渠将他逮捕。警方受询时证实此案,并指26岁男子过后被送到陈笃生医院,过后男子在公众地方涉辱骂公务员、蓄意骚扰和酗酒的罪名下被捕,案件还在调查中。

据了解,警方还在寻找被非礼的女生,一旦受害者出面报案,嫌犯也会在非礼罪名下被调查。

