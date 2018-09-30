总统总理分别致函 贺中国成立69周年

哈莉玛总统和李显龙总理分别致函中国国家主席习近平和总理李克强，恭祝中华人民共和国成立69周年，并表示期待新中持续深化双边关系。

根据外交部公布的贺函内容，哈莉玛总统致函习近平表示，今年是中国改革开放40周年，在全球存在不确定性的背景下，中国在取得经济增长道路上的坚持，不仅将对其未来发展有所贡献，也将推动全球贸易及发展。

她指出，今年也是“一带一路”倡议提出五周年，该倡议加强与不同国家之间的通联性，并倡导共享繁荣的精神，拉近了彼此间的距离。

与此同时，哈莉玛总统指出，新加坡与中国在区域及多国会议有着良好的合作。作为今年的亚细安轮值主席国，新加坡将与包括中国在内的各对话伙伴加强合作，以建立一个更坚韧及具创造力的亚细安。

她说：“我们正协力推进制定实质且互利的区域全面经济伙伴关系协定。通过共同的努力，我们将能释放强烈的信号，以显示我们对于自由贸易，及遵守规则基础多边贸易体系的决心。”

李总理在写给李克强的贺函中表示，新加坡作为亚细安轮值主席国及过去三年的亚细安—中国关系协调国，期待在年底与中国庆祝亚细安—中国战略伙伴关系建立15周年，并设定“亚细安—中国战略伙伴关系2030年愿景”。

他指出，新中两国也紧密合作，以推动两国在于倡导自由与开放贸易上的共同利益。

李总理说：“我们希望提早总结对于区域全面经济伙伴关系协定的讨论，并在您于来临11月到访新加坡时，让中国—新加坡自由贸易协定获得实质的升级。”

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