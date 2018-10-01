张志贤：部长35％薪金按经济情况等调整

（早报讯）初级部长年薪在110万元的水平，但副总理兼国家安全统筹部长张志贤指出，其中35％根据国家经济表现等指标变动，65％则是固定薪金。

他今天（1日）中午在国会上回应有关部长薪金的询问时指出，部长薪金结构透明不存在见不得光的利益，薪金框架由独立部长薪金委员会向公众和国会议员征集反馈后所制定。初级部长110万元的薪金水平根据市场情况再打40％折扣所得，反映了政府公共服务的精神。

张志贤指出，部长花红又分为国家花红和表现花红。在2013年至2017年之间，部长国家花红处于3.4个月至4.9个月之间，过去五年平均为4.1个月。表现花红的范围则在3至6个月，过去五年的平均则是4.3个月。

他也强调，多名担任政治职务者同时负责超过一个政府部门的工作，但他们只拿一份薪水，荣誉国务资政吴作栋自2011年退出内阁后也没有领取薪金。

工人党曾在2012年建议一套部长薪金计算方式。对此张志贤说，这套部长薪金制度计算出来的部长薪水总额与独立委员会提出的相似，都处于110万元的水平。不同的是，工人党部长薪金其中81％是固定部分，只有19％是可变动部分，这意味着国家经济与个人表现对部长薪水的影响较小。

张志贤也指出，部长薪金检讨委员会提出的薪金检讨期限已到，但政府去年决定没有这么做而是维持现有的薪金框架，没有随着市场变动上调薪金。

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