当局正调查涉及大停电供电器材

（早报讯）新加坡能源市场管理局正与供电业者及其器材供应商紧密合作，探讨涉及上个月18日大停电的供电器材，为何在符合原厂商建议的维修和保养程序下，仍出现故障。

贸工部高级政务部长许宝琨医生今午（1日）在国会答复议员就事件的咨询时透露，我国的供应系统皆有使用在事件中出现故障而导致大规模停电的器材，因此当局与业者必须追根究底，避免类似事件发生。

他说：“我们必须调查器材发生问题的源头，这非常重要，因为我国及全球其他发电系统也使用这种器材，类似事件也可能在别处发生。”

“相关程序需要一些时间完成，我们必须将有关器材送到国外做测试，但我们认为，必须进行这个完整的调查程序。”

我国上月18日发生14年来最严重停电事故，导致全岛约14万6500户家庭与商业用户受影响。

当天凌晨1时18分，包括文礼、金文泰、蔡厝港、裕廊、阿裕尼、丹戎禺、景万岸、勿洛、宏茂桥、碧山、万礼、三巴旺和兀兰等地区的住户及相关设施发生停电，电力供应在中断38分钟后恢复正常。

许宝琨医生强调，我国备有一套完整健全的措施应对类似情况的发生，包括立即启动后备及临时发电系统，以确保如医院等重要单位的电供不中断。

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