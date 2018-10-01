当局：若不终止HPS保障 对其他正确申报病历而无法受保者不公平

付了五年保费，丈夫去世后才发现无法索赔，遗孀不满白付五年保单。中央公积金局和建屋发展局今晚发文告表示，发现受保人没申报健康状况后，公积金局就会终止HPS，并退回未使用的保费，否则对其他正确申报病历而不受保者不公平。

《联合早报》日前报道，德士司机佘春华因心脏骤停去世后，遗孀李悦（47岁，补习老师）才发现他们付了五年保单的家庭保障计划（Home Protection Scheme，简称HPS）因没呈报病历而无法索赔，因而白白还了五年保单。

中央公积金局和建屋发展局今天发文告解释家庭保障计划如何运作，并说明有关这起个案的细节。

文告说，HPS是保险计划，为让保费低和申请过程简单，申请投保者必须完整申报健康情况。申报者一般无需进一步进行承保（underwriting）以避免不便，当局会基于信任批准申请。

文告也说明此个案的细节，指佘春华在2013年因严重健康问题而住院，出院不久后，他就向建屋局申请购买HPS保险。由于他1998年买房时无需动用公积金付房贷，因此当时无需强制性投保HPS。

“如同每一名购买建屋局组屋的买家，建屋局职员会向他解释必须在申请表格上完全申报健康状况的规定。然而，他在表格内声明自己在过去五年没进行任何手术或住院，也没申报导致他入院的病情。”为此，当局根据他的申报，批准他加入HPS。

当局表示不便揣测佘春华为何没申报病情，但以他严重的健康状况，是无法受保HPS的。

李悦早前受访时声称，两夫妻无意虚报，而是不知须要申报。

当局强调，公积金局有责任确保HPS在行政上具诚信。“因此，一旦发现受保人没申报健康状况后，我们就会终止HPS的保险，并把未使用的保费退回受保人的公积金普通户头，要不然对其他因类似理由而被拒绝申请的人欠缺公平。”

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