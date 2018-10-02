企图勒索渣打银行 35岁男今早被控 2万元保释在外

35岁男子通过电邮企图勒索渣打银行(Standard Chartered Bank) 50万元，今早被控上法庭，获准以2万元保释在外。

被告是35岁的纳加拉詹(Nagarajan Balajee)，他今早以一项企图勒索的罪名被控上法庭。

一旦罪成，他面对被判两年至五年监禁，以及鞭刑。

控方庭上表示，警方需要更多时间完成调查，还未确定被告是否还有其他的罪状。案件将展至10月30日过堂。

根据警方昨晚发出的文告，警是在9月27日傍晚7时左右接到渣打银行的报案称，收到匿名电邮勒索50万元，以换取不泄露属于银行的机密信息。勿洛警署的警员经过进一步调查，确定了嫌犯的身份，并在9月30日在高文路将他逮捕。

初步调查显示，该名男子相信使用了多个虚假的电邮账户发送邮件。男子相信也使用了在海外注册的手机号及虚拟专用网络（Virtual Private Network，简称VPN或“翻墙软件”）企图隐匿身份。警方也没收了多台膝上型电脑及手机。

渣打银行发言人说，银行积极配合当局的调查，这起企图勒索事件与银行的客户资料或系统无关。

发言人说，这是一起孤立事件，并非因外部网络安全相关的威胁而发生，银行的客户资料和系统仍然安全。

银行也感谢新加坡警察部队迅速破案。

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