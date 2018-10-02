李总理：新印应在卫生管理相互分享经验

李显龙总理指出，尽管新加坡和印度的国土面积不同，但两国在卫生管理上存在相似之处，应继续相互学习和分享经验。

印度上周六（9月29日）至今天在首都新德里举行圣雄甘地国际卫生大会。为期四天的活动，旨在聚集世界各地的卫生部长及领域专家一同分享案例或教训。

配合大会，李总理也应邀撰写一篇评论，于今天刊登在当地报章上。

他在评论中说，印度总理莫迪四年前启动了清洁印度运动（Swachh Bharat），目标是在明年内实现“清洁印度”的愿景。明年10月2日也是甘地150周年诞辰纪念日，而这位印度独立运动领袖一直将卫生管理视为国家优先事项。

李总理指出，过去四年，印度取得了巨大进步，为家庭用户建造超过8600万个厕所，让47万个村庄得以摆脱露天排便的现象。

他说：“印度是一个在规模上与新加坡存在巨大差异的国家。恒河的长度几乎是新加坡河的1000倍。但新加坡和印度的卫管理生之路，存在一些相似之处。”

首先，两国经验都展现了眼界与领导力在卫生管理上的重要性。

李总理指出，我国建国总理李光耀和莫迪将保持国家清洁和绿色视为优先，莫迪也说过，他是受李光耀启发，吸取了李光耀的思想，认为国家的转变始于人民的改变。

其次，两国经验也显示，要在卫生管理上取得成功，须全国上下长期坚持。

印度在全国推动的清洁印度运动，已显示出令人鼓舞的成果，联合国儿童基金会（UNICEF）今年一份报告强调，印度几乎所有学校都建有卫生设施。相比之下，2006年只有50％的学校有卫生设施。

新印两国也都重视国际合作。李总理说：“同个解决方法在不同国家也许行不通，但我们可通过向他人学习和分享经验，从中获益。”

他强调，随着印度继续发展更宜居和可持续发展的智慧城市，新加坡乐于与之分享经验。

李总理也透露，我国正同印度城镇与国家规划机构合作，为100名官员提供城市规划，以及水和废物管理的培训。我国也期待与安得拉邦（Andhra Pradesh）、马哈拉施特拉邦（Maharashtra）等印度城市合作，为他们提供城市解决方案。

“我期待两国之间进一步合作，为子孙后代实现联合国有关清洁水和卫生的可持续发展目标。”

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