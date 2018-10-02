组屋种族比例上诉案 两年约1600起

2015年至2017年，在买卖屋子时因组屋种族比例政策向建屋发展局上诉的个案约1600起。

国家发展部长黄循财今天下午在国会答复议员的口头询问时透露上述数据。他也指出，建屋局会继续根据个别情况灵活处理有关上诉。

我国的组屋种族比例政策是在1989年推出的，政策规定居住在组屋的各种族比率，以促进种族和谐和凝聚力。屋主在买卖房屋时必须遵循这个比率。

议员安迪（ 碧山—大巴窑集选区 ）和林谋泉（蒙巴登区）关注一些屋主受限于组屋种族比例政策，在卖屋时遇到问题，并且得以低于市价出售。

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