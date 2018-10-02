未移除oBike脚踏车估计少于千辆

（早报讯）在今年6月底退出本地市场后，共享脚踏车业者oBike的超过6万辆脚踏车已被移除，估计公共场所仍未移除的脚踏车少于1000辆。

基础建设统筹部长兼交通部长许文远今天在国会以书面答复杨益财（丹戎巴葛集选区）的询问时指出，oBike自今年6月25日结束本地业务后，该公司委任的临时清盘人富理诚咨询有限公司（FTI Consulting）和陆路交通管理局至今已从公共场所移除了超过6万辆oBike脚踏车。

据陆交局今年8月1日提供的数据，当时oBike临时清盘人移除的脚踏车有3万5000多辆。陆交局当时表示，会继续观察情况，若临时清盘人不“快速”进行移除工作，当局将介入。

许文远指出，由于oBike脚踏车并没有全球卫星定位装置，因此确定它们的位置并不容易。清除脚踏车的人员除了系统性地搜查住宅区、街道，以及公共交通枢纽，他们也靠公众的举报寻获了许多脚踏车。

许文远也说，仍在公共场所的oBike脚踏车估计少于1000辆，大多应该是在工业区和公园内较偏僻的地区。“陆交局正在与富理诚咨询有限公司紧密合作，以在本月底之前清除剩余的脚踏车。”

有意提供oBike脚踏车位置的公众可电邮到obikelocated@fticonsulting.com，或联系陆交局。

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