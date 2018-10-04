黄永宏：全面防卫或需添加“数码防卫”

国防部正在与其他政府部门合作，调整我国的“全面防卫”框架，或会添加第六个防卫支柱——“数码防卫”，进一步强化我国的全民防御能力。

国防部长黄永宏医生今天出席常年全面防卫奖颁奖礼，并在致辞时谈及全面防卫架构或需顺应现今局势的转变，也融入网袭和假信息防卫元素的可能性。

他指出，每一代国人都面对不同的威胁，而1984年推出的全面防卫概念便是团结全民应对各时代威胁、保卫家园的方式。

在阐述现今时代所面对的威胁时，黄永宏除了提到恐怖主义，也强调了网袭和假信息等数码威胁的严重性。

他说：“现已是时候以全面防卫概念用于数码威胁上。国防部正与其他政府部门，尤其是通讯及新闻部合作，进行这项工作。我们还在梳理细节，但我们可能需要‘数码防卫（Digital Defence）为第六个支柱，进一步强化全面防卫框架。’”

全面防卫目前包含军事、民事、经济、社会和心理五大防卫支柱。

在防恐方面，黄永宏透露，我国正在与印度尼西亚紧密合作，建立一个让亚细安成员国相互分享有关恐怖分子及其网络的情报，集合资源一同应对恐怖威胁。他指出，相关计划书将会在来临的亚细安防长会议（简称ADMM）上呈上，并希望能得到各国的支持。

今年共有152家机构及个人获颁全面防卫奖下的最高荣誉——国民服役倡导奖（NS Advocate Award），包括91家中小企业、22家大型企业及28家机构的代表，以及11名个人奖得主。

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