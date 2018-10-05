可溶性微针贴片 免除瘢痕疙瘩病患打针苦

如今，要消除瘢痕疙瘩已不必每月到诊所打针，全国皮肤中心成功研发可溶性微针贴片，病患在家能自行贴在瘢痕上，无痛又方便。

瘢痕疙瘩（keloid）是当疤痕细胞在伤口上过度生长时导致的，全国皮肤中心每年处理超过5000起个案。病人要消除瘢痕疙瘩就得每月到全国皮肤中心，由医疗人员为病人打针注射曲安奈德（Triamcinolone）。

然而，打此针会非常疼痛，有些病人如小孩不愿接受治疗，在脸上的瘢痕也不适宜打针以避免失明风险。

为此，全国皮肤中心在2015年研发此技术，贴片上有几百只针，每只针比普通针小一百倍，而药物就嵌入微针里。

病人只需把贴片放在瘢痕疙瘩上两三分钟，微针就会在皮肤下溶解使药物在瘢痕内扩散，过后病人就能然去除贴片。30片贴片的药物与每月打针的药物相同。

全国皮肤中心研究负责人兼高级顾问郑宏量医生指出，对于之前无法打针治疗的病人，如今有另一种方式能接受治疗。目前打针治疗的病人也能选择这种便利无疼痛的方式。

全国皮肤中心前年对此进行试验调查，27名病人连续四周每天自行在瘢痕贴上贴片，结果发现能有效把瘢痕变小，效果与打针相似。当中，所有病人表示贴片不疼痛，88%则偏向于贴片而非打针。

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