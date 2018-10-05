南北与东西线 更新供电系统

地铁南北与东西线已动工展开另一项大工程，即1987年通车以来第一次彻底更换整套电力供应系统，工程预计五年内完工后，将可避免类似2015年7月7日这两条地铁线因电力故障而首次全线关闭长达三个半小时的严重事故重演。

陆路交通管理局和SMRT今天中午发文告说，已在本月动工为南北与东西线的电力供应系统进行更新与提升，工程预计2020年代初期完工。

这是继提升列车信号系统后，南北与东西线进行的第四项核心更新工程。

当局将更换全长约1300公里的电缆，也会铺设250公里长的光纤电缆、更换206个电源变压器、172个配电板，以及设于171个电力站的器材。

当局将安装新的电压限制装置（Voltage Limiting Device）来取代现有的64P断电器，它可起着调节作用，让电压限制维持在规定的水平。也会设置隔离开关，一旦发生电力故障，可把地铁网络的电力供应隔离开来，不致于影响其他路段的列车服务。

为减低对乘客的影响，当局在施工期间将使用流动发电站和备用发电机，一些关键工程如提升电路等则会安排在周末进行。

上述工程将借着地铁实行“早关迟开”的安排期间进行。

早报订户新闻，更多精彩等着您！