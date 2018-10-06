李总理呼吁全体国人共同建设更美好的未来

（早报讯）建国一代和立国一代各尽其职，努力奋斗，是要为下一代争取更美好的未来。这永远是政府努力的目标，让人民过更好的生活。

李显龙总理呼吁全体国人也像建国一代和立国一代般有刻苦耐劳及勇于开拓的精神，让新加坡继续蓬勃发展，政府才能有足够资源改善人民生活。

李总理今天上午出席广惠肇留医院扩建设施开幕仪式暨创办108周年庆，他致辞时向建国一代和立国一代致敬，并呼吁国人及社区伙伴与政府合作，一同为下一代争取更美好的未来。

他说，政府永远努力的目标是让人民过更好的生活。

“我们在帮助年长国人应付医疗开支的同时，也以不同的方式帮助其他年龄层的国人应付生活开销。例如年轻家庭，政府就从学前教育和组屋价格这两方面着手，减轻他们的负担和压力。”

他也指出，我国经济必须保持稳健，政府才能有足够的资源，改善国人的生活。“新加坡的繁荣，需要大家和政府通力合作，一同努力去实现，明天的收获，就靠我们现在的耕耘。”

为向建国一代致敬，并感谢他们的贡献，政府在四年前推出了建国一代配套, 助建国前辈和他们的家人应付医药开销。

李总理在今年国庆群众大会上也宣布，政府将推出立国一代配套, 减轻立国一代的医疗负担。

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