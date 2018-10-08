李显龙总理和中国总理李克强互致贺函 庆祝亚细安—中国和平与繁荣战略伙伴关系建立15周年

李显龙总理和中国总理李克强昨天互致贺函，庆祝亚细安—中国和平与繁荣战略伙伴关系建立15周年。

亚细安和中国在1991年开始对话，并在2003年10月8日建立“和平与繁荣战略伙伴关系”，我国今年是亚细安轮值主席国。

代表亚细安发函的李显龙总理表示，亚细安和中国维持着稳固、坚实以及互惠互利的关系，亚细安与中国之间的战略伙伴关系过去15年中在政治安全、经济以及社会文化等方面得到了极大的拓展和深化。

李显龙总理说：“我期待‘亚细安—中国战略伙伴关系2030年愿景’能够在今年11月于新加坡举行的第21届亚细安—中国峰会上得到采纳。这将会为未来的合作定下战略方向，也标志着促使我们寻求新创新领域如金融科技、电子商务以及智慧城市的‘亚细安—中国创新年’圆满结束。”

他也借此机会向中国继续支持亚细安中心地位以及社区建设表示感谢，也感谢中国总理李克强为推动中国和亚细安关系所做的个人努力。

李显龙总理也说：“我期待着今年11月在新加坡迎接你的到来，并继续和亚细安和中国官员合作，将亚细安—中国关系推向新的高度。”

李克强在贺函中向亚细安各成员国政府表示祝贺，并指出中国—东盟（亚细安）关系迈入提质升级的成熟期，面临新的发展机遇。

李克强说：“15年来，在中国和东盟国家的努力下，双方关系保持健康稳定发展势头，政治互信不断增强，经贸联系日益密切，互利合作成果丰硕，人文交流空前活跃。”

他指出，中国—东盟关系的发展为双方20亿人民带来实实在在的利益，促进了地区乃至世界的和平稳定与繁荣。

“中方始终将东盟作为周边外交的优先方向，愿与东盟做共同发展、共建和平、开放共赢、开拓创新、包容互鉴的好伙伴，建设更高水平的战略伙伴关系，打造更为紧密的命运共同体，共筑双方关系更加辉煌的未来。”

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