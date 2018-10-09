社会及家庭发展部：对抗不平等　最终成效更重要

乐施社会不平等排行榜把新加坡列为倒数第九，社会及家庭发展部回应指出，在对抗不平等课题上，最终取得的成效比是否征收高税率和做高额公共开支更为重要。

社会及家庭发展部长李智陞今天（9日）傍晚针对排行榜发表文告，列举新加坡享有高拥屋率、医疗成效位居世界前列、学生教育水平在世界上名列前茅，而本地中等及低收入家庭过去10年的收入增长也是大多数同类型经济体中最快速的。

“对比大部分国家，我们能以较低的税率和较少的支出做到这些，是一种归功，而不应是归咎。”

李智陞也说：“我们旨在为人民取得实质成果，包括良好的健康、教育、就业和住屋，而不是为满足一堆追求意识形态的指标。”

慈善组织乐施会（Oxfam）今天发布的一项数据，显示新加坡与尼日利亚、印度、老挝等国在缩小贫富差距和减低社会不平等方面表现欠佳，在157个国家中，新加坡排名倒数第九。

这个排行榜评估各国为减低社会不平等（Commitment to Reduce Inequality Index，简称CRI）投入的资源多寡，最终将丹麦列为榜首，排名11的日本是表现最佳的亚太国家。报告指，新加坡名列CRI排行榜最后10名的部分原因，是受到有利于逃税的做法影响。报告也指，新加坡没有普遍的最低工资，而在劳工权利方面表现不佳。

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