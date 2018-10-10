李总理赴峇厘岛出席新印领导人非正式峰会

（早报讯）相隔一年，新加坡和印度尼西亚领导人再办非正式峰会。两国除了将签署重要的双边投资协定，也有另外六项在金融科技、游轮旅游、海事业培训以及艺术文化交流等多方面的合作项目。

总理公署发文告说，李显龙总理今明两天到峇厘岛出席新印领导人非正式峰会和亚细安领导人集会。

这将是李总理与印尼总统佐科的第三次领导人非正式峰会。峰会由两国轮流举办，是两国领导人推进双边关系的重要平台。

李总理和佐科将回顾新印双边关系自去年峰会至今取得的进展，并探讨如何加深合作关系。两位领导人也会对区域和国际局势发展互换意见和看法。

去年是我国与印尼正式建交50周年。我国自2001年起一直是印尼五大投资来源国，更在2011年、2012年，以及2014年至去年持续成为最大投资来源国，去年在印尼的实际投资额高达84亿美元（约116亿新元）。印尼去年是我国第六大贸易伙伴国，而我国是印尼第三大贸易伙伴国，双边贸易额达594亿新元。

总理也会出席世界银行的第三届常年人力资本峰会，并同世界银行行长金墉参与对话会。

共九名内阁成员将随李总理出访。他们是副总理兼国家安全统筹部长张志贤、国防部长黄永宏医生、外交部长维文医生、通讯及新闻部长易华仁、财政部长王瑞杰、文化、社区及青年部长傅海燕、贸工部长陈振声、环境及水源部长马善高和教育部长王乙康。

内政部长兼律政部长尚穆根在李总理出国期间代行总理职务。

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