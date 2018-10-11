四男微信卖漏税烟 遭关税局人员逮捕

四名中国籍男子在手机平台微信售卖漏税香烟，遭关税局人员逮捕，其中一人在昨天已被判坐牢29周。这些案件所涉及的关税及消费税金额总值约6万5000元。

关税局今早文告指该局在10月8日展开多起行动，逮捕这四人。关税局先在勿洛水池路逮捕第一名涉案男子。这名男子当时提着的纸袋，里头装有10条漏税香烟。调查显示，这名男子案发时，正将漏税香烟送往顾客手中。这些顾客都是通过微信，向男子买烟。

关税局人员过后到男子位于惹兰友诺士一带的住家，并从他家中起获170条及77包漏税香烟。

关税局人员逮捕这名男子后，根据相关线索，前往乌美2道一个组屋单位。他们在单位起获超过206条及35包漏税香烟，并逮捕两名男子。这两人都通过微信购买及转卖漏税香烟。上述三人，正在接受法庭审讯。

关税局人员在同一天夜里，也在勿洛水池路逮捕另一名男子朱炎庆。朱炎庆当时提着的塑料袋及背包，装有12条漏税香烟。调查显示，朱炎庆当时正把漏税香烟，送往顾客手中。朱炎庆与第一起案件的犯案手法类似，同样是通过微信平台，向顾客卖烟。

关税局人员过后到朱炎庆位于巴西立21街组屋住家，并从他的房里，起获294条及59包漏税香烟。朱炎庆因兜售及储藏漏税香烟，昨天已在国家法院被判坐牢29周。

关税局人员在所有行动中，共起获超过692条香烟、四名男子用来犯案的手机及超过1400元现金。这些案件所涉的关税及消费税金额，分别为6万零560元及4440元。

走私和买卖漏税香烟在我国是违法的。违例者可被判罚款高达逃税金额的40倍，或监禁最长六年，或两者兼施涉及与烟草相关罪行。

公众也可拨关税局热线1800-2330000、电邮customs_intelligence@customs.gov.sg，或使用Customs@SG手机应用，举报任何走私或漏税行为。（人名译音）

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