新航重启直飞纽约航线 首趟航班已降陆

新加坡航空公司复飞直达美国纽约航线的首趟航班已在纽瓦克自由国际机场降陆，比原先预计的时间提早超过一小时。

停运约五年后，新航以新型A350-900ULR超长程客机恢复了航程约1万6700公里、直飞美国纽约的“全球最长航线”。

近乎客满的这个首趟SQ22航班在飞行约17小时25分钟后，今天（12日）于当地时间约清晨5时23分（新加坡傍晚5时23分）在纽约纽瓦克自由国际机场降陆。

班机上共有161个座位，分别为67个商务舱座和94个优质经济舱座。

由于途中飞机可借助空中喷射气流（jetstream）的动力等原因，本次的航程时间比早前预计的快了约1小时20分钟。

有超过40年飞行经验的梁绍隆（60岁）是本次航班机长，他之前也曾驾驶A340-500型客机运作新航早前直飞纽约的航线。

他把A350-900ULR客机形容为“机师梦寐以求的飞机”，并指它节省燃油的能力是新航重启直飞纽约航线的主要原因。

他受访时说，相比于有四个引擎的A340-500型客机所需使用的16万公斤燃油，双引擎的A350-900ULR客机飞往纽约仅需9万9000公斤的燃油，省油量高达至少35％。

新航是全球首个使用A350-900ULR客机的航空公司，共订购了七架。

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