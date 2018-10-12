王瑞杰：我国重组经济的努力不能松懈

我国重组经济的努力不能松懈，科技进步带来新的增长领域，这是必须把握的新机遇；我国要思考如何最好地利用这些新的机会，让我们的公司、人民以及监管机构做好准备，驾驭新的变革浪潮。

财政部长王瑞杰今天下午在印度尼西亚峇厘岛接受随行的新加坡记者访问时指出，我国正处于实施23个企业转型蓝图（ITM）的关键时刻，劳资政三方携手努力探讨如何更好地使用科技创新，以及在加深我们和现有市场关系的同时探索新的市场。

王瑞杰表示，当务之急是要进行劳动队伍的提升、鼓励企业发展更深层次的企业能力以便让他们更有效地参与全球市场竞争。

王瑞杰也说，全球不确定性的上升以及贸易战风险和贸易紧张局势的升级让市场感到不安，因此金融市场更加动荡。我国有必要尽一切努力减少重大贸易冲突的风险。

他指出，如果我们有必要立即采取短期措施，我们会这样做，而且我们已经在研究需要做什么。

“不过，就算是国际货币基金组织也降低了对全球增长的预测，我们要接受这个事实。”

王瑞杰是于周三（10日）到峇厘岛参加二十国集团（G20）财长和央行行长会议，以及国际货币基金组织和世界银行年会，他昨天也作为代表团成员参加了新印领导人非正式峰会。

国际货币基金组织日前下调了今年和明年的全球经济增长预估，从三个月前的3.9％下调至3.7％，这是该组织两年多来首次调低增长预估。

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