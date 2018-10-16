李总理访欧 将签署欧盟—新加坡自贸协定

几经波折与延期后，欧盟—新加坡自由贸易协定（EUSFTA）来到一个里程碑。

李显龙总理将在出席来临的亚欧会议时，在场边与欧盟代表签署这项具示范意义的协定。

应奥地利总理库尔茨（Sebastian Kurz）的邀请，李总理明天（10月17日）起将到访奥地利首都维也纳，展开此次的欧洲行程。他18日将续程前往布鲁塞尔，出席为期两天的第十二届亚欧会议（Asia-Europe Meeting，简称ASEM）。

EUSFTA是欧盟与单一亚细安成员国之间的首个自贸协定。总理公署发表文告指出，李总理将与欧洲理事会主席图斯克（Donald Tusk）和欧盟委员会主席容克（Jean-Claude Juncker）签署协定，并且见证另两项协定的签署——欧盟—新加坡投资保护协定（EU-Singapore Investment Protection Agreement，简称EUSIPA）和欧盟—新加坡伙伴关系与合作协定（EU-Singapore Partnership and Cooperation Agreement，简称ESPCA）。

在维也纳，李总理则将与库尔茨会面，库尔茨将设午宴招待总理。库尔茨今年8月底到访我国时，新奥两国已就签署谅解备忘录，拓展在数码和资讯及通信科技方面的合作，达成协议。李总理此行将与库尔茨见证备忘录的签署。

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