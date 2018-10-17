被指有实权控制FMSS　刘程强：选贤不避亲仇

工人党市镇会审讯进入第九天，白沙—榜鹅市镇会代表律师文达星指工人党前党魁刘程强安排支持者设立管理代理公司FMSS，并吩咐FMSS要聘请后港市镇会员工，这显示刘程强拥有实际控制FMSS的权力。

刘程强接受盘问时则指这是他对新管理代理的要求，并认为“选贤不避亲仇”，不会因为有利益冲突，而不选择在市镇管理方面有丰富经验的后港市镇会职员继续为AHTC服务。

文达星进一步指出，市镇会不通过公开招标选择新管理代理，是因担心出现一个收费比FMSS更低，经验更丰富的竞争者，导致市镇会有义务选择这个公司而非FMSS。

对此，刘程强表示不同意，并指他可以在招标时设下新管理代理必须聘请后港市镇会员工的条件。

文达星进一步问道，如果有公司竞标，其收费较低、员工资深，也有足够的员工而不需要后港市镇会员工加入，AHTC是否会接受这份竞标书？

刘程强答道，会考虑收费最低的竞标者，但对方也应接受聘请后港员工的条件。文达星便指出，这正是问题所在。“对你而言，保住后港员工是如此重要，重要得你不愿公开招标，你要保障也是工人党支持者的后港职员。”刘程强否认这项指控。

审讯还在进行中。

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