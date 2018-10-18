新中副总理就全球经济局势交流意见

（早报讯）我国副总理尚达曼和中国副总理刘鹤对双边关系表示肯定，并同意在金融、区域基础设施建设等领域加强双边合作。

尚达曼昨天启程前往北京，今早在中共中央财经委员会办公室与刘鹤会见。尚达曼也是我国经济及社会政策统筹部长，刘鹤也是中共中央财经领导小组办公室主任、中国国家发展和改革委员会副主任，两人都是各自国家经济领域的主要决策人之一。

据新加坡总理公署文告说，尚达曼和刘鹤对新中非常良好的双边关系表示肯定，并同意在金融、区域基础设施建设、教育以及科技等领域加强双边合作。

刘鹤是中方负责应对中美贸易战的主要高官，新加坡则非常关心全球贸易的自由流通。文告说，尚达曼和刘鹤就全球经济局势和彼此关心的地缘政治课题交流了看法。他们也就新加坡和中国各自在经济和社会领域的要务和战略交换意见。

尚达曼此次访华的主要目的是应邀主持今晚在北京举行的新加坡政府投资公司（GIC）20周年庆活动。他向刘鹤指出，GIC是较早进入中国的主要外来投资者之一，这些年来业务不断增长及扩大，一路走来感觉很好。

我国财政部长王瑞杰也出席了这场会见。

尚达曼明后天将续程前往丹麦首都哥本哈根，在首届绿色成长合作与2030年全球目标峰会上发表演讲。他将接着赴芬兰首都赫尔辛基，会见当地政商界领袖。（《联合早报》北京特派员游润恬报道）

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