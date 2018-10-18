新加坡副总理尚达曼：建设性处理中美贸易摩擦需修正世贸规则

（早报讯）我国副总理兼经济及社会政策统筹部长尚达曼指出，中美贸易战“不只是暂时的问题”，如果两国陷入经济冷战，全球供应链将被打乱，所有国家都将承担沉重代价。

他今晚（18日）在北京举行的新加坡政府投资公司（GIC）20周年庆典演讲时指出，中美之间的矛盾并非在本届美国政府上台后才开始，也不会随着本届政府任期结束而消失。

他认为，如果中美能寻求建设性的解决方案，世界贸易组织规则能有所更新，中美之间的经济互补将继续让两国经济受益，并继续成为亚太区经济增长的积极动力。

尚达曼说：“不过如果中美渐渐走向经济冷战，谁都不会是赢家。”他解释，一旦中美投资和贸易的互补性下降，贸易和跨境投资所带动的创新与生产力提升也将被拖慢，所有国家的经济增长将放缓，各国将更难提升国民的收入和流动性。

尚达曼指出，中国经济的生产力仍不及美国的三分之一，中国与发达国家接轨的道路还未完成。只要全球供应链效率继续提升，中国继续扩大本国市场，全球经济仍有增长空间。

他认为建设性处理中美贸易摩擦的关键是修正世贸规则，这不但能维护多边主义，还能在一个更加多极的世界维持稳定和繁荣。

除了中美贸易战对世界经济的影响，尚达曼昨晚还谈到世界经济面对的另两个风险——美国经济周期性下滑，以及新兴经济体的资金流动荡。

他指出，美国等国健康发展的经济和金融周期已接近尾声，一旦周期结束，全球经济自然下滑。不过令人格外担忧的是，各国目前的负债率比全球金融危机时还高得多，这意味各国政府通过货币和财政政策应对的空间少了很多。

尚达曼表示，另一个风险是，当发达国家逐渐把利率回升至正常水平时，这可能导致其他经济体出现资金动荡，增长疲弱的新兴经济体特别容易受影响。（《联合早报》北京特派员游润恬报道）

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