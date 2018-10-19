艺理会推出新“艺术拓展蓝图”

新加坡国家艺术理事会今天推出新的“新加坡艺术拓展蓝图”（2018-2022），列出本地文学、表演艺术和视觉艺术领域下来五年的发展策略和重点，当中包括成立自由业者资源中心，通过研究和数据分析来拓展表演艺术的观众群等。

文化、社区及青年部长傅海燕下午在淡滨尼天地启动这一艺术拓展蓝图时说，艺术有能力塑造一个更具爱心、更有凝聚力、也更自信的新加坡。她对新加坡的文化艺术怀抱很高期许，希望大家能一同努力让艺术成为新加坡人生活中不可或缺的一部分。

在制定这一蓝图前，艺理会今年2月至9月曾和本地的艺术工作者与团体举行40场对话会，前后接触了700名来自不同背景的人士，包括艺术工作者、教育工作者、志工、官方和私人机构代表等。

傅海燕说，新的拓展蓝图将是个会不断演变的“活”蓝图，艺理会将继续与本地的艺术群体沟通对话，携手打造生机勃勃、活力十足的艺术场景。

艺理会在塑造本地艺术领域时，所采用的三大指导原则是让艺术激发国人的创造力，用艺术团结凝聚本地不同族群以及让新加坡艺术走上国际舞台打响知名度。

傅海燕说，在借助艺术启发国人方面，艺理会在扶持本地艺术家创作和呈献精湛作品的同时，必须培养未来的观众群。

她也宣布政府计划增加设在社区，区域图书馆等处的邻里艺术凝聚点（arts and culture nodes），从目前的17个点，增加到2022年的22个点。

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