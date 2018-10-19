李总理：愿与英国商讨新双边自贸协定

新加坡愿意在英国脱离欧盟后，以即将签署的欧盟—新加坡自由贸易协定（EUSFTA）为讨论基础，继续与英国磋商，签署新的双边自贸协定。

目前在布鲁塞尔出席亚欧会议（ASEM）的李显龙总理今早（10月19日）上英国广播公司（BBC）广播四台接受主持人卡尔尼（Martha Keaney）的访问。他透露，他此次在会议场边与英国首相特雷莎·梅会面时，也与对方探讨英国脱欧“过渡期”后，可与新加坡推展双边自由贸易的各种可能性。

李总理解释说，新加坡与欧盟今天下午即将签署的EUSFTA，阐明了双方的义务以及达成的协议，而这项协定目前也包含仍属欧盟的英国。

当被主持人问及这项协定在英国正式脱欧后能否“直接转而用于”与英国的双边贸易协定上，李总理说：“我们准备好这么做，已谈好的条件可以直接套用，我们乐意这么做。”

较早前也在布鲁塞尔举行的欧盟峰会，针对脱欧方案并没有取得实质进展。特雷莎·梅已表示脱欧的过渡期或延长数月，为英欧双方争取更多时间去解决爱尔兰边界问题。

李总理指出，新加坡当然更希望EUSFTA涵盖“大欧盟”，而非英国脱离后的“小欧盟”，但不论英国是否留在欧盟，与英国的经贸关系仍将持续。

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