李总理：欧盟不愿在中美之间选边

中美贸易战打响，对欧盟也带来影响。李显龙总理指出，中国与美国都是欧盟的重要经济与战略伙伴，欧洲国家也有要与两个大国解决的贸易问题，他们因此自然对眼前局势表现得焦虑，需要呼吁世界领导与他们站在同一阵线，抵制贸易保护主义。

刚闭幕的第12届亚欧会议在中美贸易争端与欧美贸易摩擦升级的背景下举行，这也促使欧洲领导人重新审视与亚洲的合作关系，希望深化与本区域的合作，并一同抵制单边主义与贸易保护主义。

此次李总理在系列会议与场边会晤中，与不少欧洲领导人会面。他在接受随行记者团访问时分析当前局势说，欧洲国家目前与中国的经贸往来密切，同时许多欧洲国家与美国是北约盟友，美国对他们来说非常重要。“因此他们必须处理好与两边的关系，和两国保持友好……他们不会希望被迫选边站，就像我们也不希望陷入这样的两难一样。”

欧盟与美国的谈判目前陷入僵局，根据世界贸易组织最新发布的消息，欧盟与包括中国在内的其他六个国家已呼吁该组织就美国强征钢铝关税做决断，而与此同时，美国也要求世贸组织就他国针对美国的贸易反制措施做出裁决。不过，李总理指出，欧盟仍积极寻求与美国解决贸易争端，而它也不乏要与中国解决的贸易问题。

他说：“例如，我就观察到，这次在亚欧会议的非正式会议上，中国总理李克强在发表讲话后就离席，因为他还得与欧盟委员会主席容克进行双边午餐会晤，讨论中国与欧盟的双边贸易问题……我相信这讨论过程是艰难的。”

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