李总理：欧盟展现与亚细安深化联系的决心

欧盟借这次在亚欧会议场边与亚细安举办的领导人会议，再度提出有意将两个区域组织的关系上升到战略伙伴级别。对于欧盟展现与亚细安深化联系的强烈意愿，新加坡以亚细安轮值主席国身份表达欢迎，形容这是积极的进展。

李显龙总理也指出，尤其在贸易紧张局势加剧的背景下，亚细安与欧盟“这两个世界上最成功的区域组织”透过推进全面航空运输协定（EU-Asean CATA）与自由贸易协定，可向世界发出明确信号，展现它们对贸易自由化和经济整合的决心。他汇报说，CATA在磋商方面取得了良好进展，谈判预计今年内可完成。

李总理昨午（10月19日）在出席欧盟—亚细安领导人会议上发表讲话。他呼吁说，亚细安—欧盟关系如今取得进展，这时应趁积极态势，争取达成能让双方取得共赢的战略目标。例如，他指出，希望欧盟成员国政府愿意在航空运输需求增加前，提早落实天空开放，让航空公司有机会充分捕捉欧盟—新加坡航空运输协定可能带来的增长机遇，长远下来提高该行业的竞争力。

该航空运输协定一旦谈成，相信可促进民间交流和商业往来，两个区域的10亿多人口都将获益。李总理说：“作为两个重要组织之间第一项实质的航空协定，CATA会是一次突破，也会为未来其它协定设定标准。”

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