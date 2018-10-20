日本推出亚细安－日本专业飞行员计划

日本宣布推出专业飞行员计划，强化与亚细安的防务关系。

亚细安10国国防部长星期六上午在第五届亚细安国防部长扩大会议召开之前，与日本国防部长岩屋毅（Takeshi Iwaya）共进早餐，进行亚细安—日本非正式防长会议。

岩屋毅刚于本月2日，在日本首相安倍晋三改组内阁时受委，接替前防长小野寺五典。

岩屋毅在会议后受访时说，日本将推出一项“专业飞行员计划”（Professional Airmanship Program），邀请亚细安成员国的空军军官到日本交流，强化与亚细安的防务关系。

我国国防部长黄永宏医生较早前则在会议开始时致辞。他除了对日本这位新任防长表示欢迎，也表示有信心亚细安和日本的关系将继续增强。他也希望日本能全力支持《军机空中相遇行为准则》（Guidelines on Air Military Encounters，简称GAME）。

亚细安所有10个成员国的防长刚在昨天展开的第12届亚细安防长会议上达成共识，在联合宣言中确定要同意采纳和落实GAME。GAME列明各国空军在空中相遇时，应如何沟通和互动以避免摩擦，也可降低各国因误判酿成事故的风险。

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