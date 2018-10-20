澳中日韩俄美等八国原则上支持《军机空中相遇行为准则》

（早报讯）澳大利亚、中国、印度、日本、新西兰、韩国、俄罗斯及美国八个国家原则上支持《军机空中相遇行为准则》。这有助降低各国因误判而酿成事故的风险，也可避免冲突。

这八国的国防部长星期六上午在参与第五届亚细安防长扩大会议后，原则上支持《军机空中相遇行为准则》（Guidelines on Air Military Encounters，简称GAME）。

我国国防部长黄永宏医生在会议结束后接受媒体访问时说，这八个国家原则上支持这套行为准则，并会研究要如何推行这套准则。

亚细安所有10个成员国的防长刚在昨天展开的第12届亚细安防长会议上达成共识，在联合宣言中同意采纳GAME。GAME列明各国空军在空中相遇时，应如何沟通和互动以避免摩擦，也可降低各国因误判而酿成事故的风险。但这套准则没有法律约束力，纯属自愿性质。

这与亚细安加八国去年11月谈成、适用于海军的《海上意外相遇规则》（Code for Unplanned Encounters at Sea，简称CUES）相似。

亚细安防长扩大会议（ADMM-Plus）最初每三年举行一次，后改为两年一次，并从今年起常年召开。

早报订户新闻，更多精彩等着您！