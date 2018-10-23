OECD报告：新加坡教育流动性显著提高

（早报讯） 经济合作与发展组织（OECD）展开针对教育公平性的调查显示，26岁至65岁新加坡人当中，每10人就有约6人的教育程度比父母来得高，相对经合组织国家平均比例来得高，显示国人的教育流动性显著提升。

OECD今天（23日）发布的 “教育公平：打破社会流动的障碍”报告，分析从成人技能评估（Programme for International Assessment of Adult Competencies, 简称PIAAC），以及国际学生评估项目（International Student Assessment，简称PISA）两项调查中获取相关的数据。

调查发现，在1940年代中至1950年代出生的成年新加坡人当中，父母教育程度高者完成高等教育，比父母教育程度低者高出55个百分点。1970年代中至1980年代出生的国人，父母拥有高教育水平者完成高等教育的比率，则比父母受教育低的国人高36个百分点。

这显示，父母教育程度低的国人完成高等教育的机会，过去几十年来，显著提高19个百分点。

另一方面，调查也发现，新加坡的弱势学生的教育表现，对比其他国家的弱势学生来得好，但对比自己国家内的顶尖学生，却又较大的落差。

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