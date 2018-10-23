变装律师购物中心偷窃 被罚1200元

44岁律师男扮女装，新年当天到购物中心偷窃，今午（23日）被判罚款1200元。

被告龙天顺（44岁，律师）在国家法院一共面对五项偷窃罪，控方以其中两项提控，余项交由法官下判时一并考虑。

案情显示，被告在2017年1月1日当天傍晚8时30分左右，到然利直百货公司（John Little）于乌节路狮城广场（Plaza Singapura）一楼中央广场举行的展销会逛街。当时推销员发现被告男扮女装，行迹可疑。

案发时，被告右肩挂着手提袋，右手则握着长袖外套，并从展示栏上拿走一些物品，然后用外套覆盖后离开，推销员发现展示栏遭窃后，立即扣押被告，并在他的手提包中找到一条价值1.50元的黑巧克力棒、一支价值15.90元的NYX眼线笔，和一支作为试用品的NYX眼线笔。

促销员随后报警，被告之后也向警方承认，自己到狮城广场偷窃前，也去了怡丰城（VivoCity）的诗家董百货公司（Tangs）偷了一台价值179元的电动剃须器。

被告代表律师在求情时指被告被诊断患上强迫性囤积癖（Hoarding Disorder）和严重抑郁症，之后也出现变装癖。他在被捕后感到十分后悔，并积极配合调查。

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