新中防长会晤 期待明年恢复双边陆军联演

我国国防部长黄永宏医生今早同中国国务委员兼防长魏凤和上将举行会晤，双方重申将持续强化亚细安—中国防务合作。两国也期待明年恢复举行双边陆军联合军演。

黄永宏本月22日起对华进行五天访问。他昨天在广东湛江视察了亚细安和中国的首次海上联合演习，昨晚抵达北京，并于今早在八一大楼同魏凤和举行会晤。

黄永宏在开场讲话中说，他昨天同参加海上联合军演的士兵交流，他们都表示军演很有意义，他们获益良多。

我国国防部发表文告说，黄永宏和魏凤和重申，将持续强化亚细安—中国防务合作，包括努力实现下届亚细安—中国海上联合演习，以及其他方式的合作。

谈到新中双边关系，双方同意继续推动高层交往，并讨论了扩大合作的具体措施。双方也期待明年恢复举行双边陆军“合作”演习（Exercise COOPERATION）。

国防部文告说，新中两军通过双边和多边军演、高层交往、专业交换计划、港口访问等方式进行经常性交流，这些交流合作增进了两军士官的相互了解与默契。

魏凤和在开场讲话中则赞扬中新防务关系，以及新加坡在区域防务合作方面所扮演的角色。

魏凤和说，新加坡早前成功举办亚细安加八国防长会议（ADMM-Plus），充分体现了新加坡在区域和国际事务中的重要影响力。

新加坡是今年的ADMM轮值主席国，魏凤和上周率团到我国参加ADMM-Plus会议时，提出要推动建立防务直通电话、开展联演联训、救灾救援和防务智库、中青年军官交流等合作，为维护地区和平稳定做出新的贡献。

黄永宏今天说，新加坡全力支持魏凤和在ADMM-Plus会议上提出的建议，并将积极推动落实各项建议。

魏凤和则表示，一周内和黄永宏见了两次面，让他感觉非常亲切。

他感谢黄永宏应邀出席今年的北京香山论坛，表示这凸显了他对两国防务关系的高度重视。他说，黄永宏此次访华，将对两国增进互信和相互了解起到积极的作用。

黄永宏明早将在第八届香山论坛第一次全体会议上，就“国际安全治理的新理念新途径”发表演讲。（联合早报北京特派员林子恒报道）

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